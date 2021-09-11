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Зак Паризе подписал контракт с «Айлендерс»

15:43
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Нападающий Зак Паризе согласовал контракт с «Айлендерс», информирует официальный сайт НХЛ.

Детали соглашения с 37-летним хоккеистом не разглашаются.

Паризе стал свободным агентом в июле после того, как «Миннесота», за которую он выступал последние девять сезонов, решила выкупить остаток его контракта.

В минувшем сезоне он провел 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 18 (7+11) баллов. В плей-офф Паризе сыграл 4 матча, отметившись 3 (2+1) баллами.

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