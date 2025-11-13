Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:00

Захар Бардаков: «Никогда раньше не следил за НХЛ, иногда это мешает во время игр»

Захар Бардаков признался, что не знает большинства игроков НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что не знает большинства игроков ведущей заокеанской лиги.

— У вас контракт на год. Допускаете, что не захотите мириться с 6-8 минутами?

— Хочу играть больше и готов за это бороться.

— Вы недавно разгромили «Эдмонтон» — 9:1!

— Да, самая легкая игра. Я отдал две передачи, выглядел неплохо. Против 97-го номера, понятно, не выходил, но все равно было здорово.

— Похоже, вы не сильно следите за НХЛ, если не сразу назвали фамилию игрока под 97-м номером?

— Честно? Не особо. Слышу какие-то фамилии — Макдэвид например — но в целом понятия не имею, против кого играю. Мы недавно с «Ванкувером» встречались — фамилии читаю, а не узнаю. Никогда особенно не следил, не смотрел игры. Иногда это мешает — не знаешь, чего ждать от соперников. Но, по сути, все обычные ребята, просто быстрые и с шайбой уверенные. А я свой стиль не меняю.

Захар Бардаков.«Никогда не следил за НХЛ. Понятия не имею, против кого играю». Бардаков — о дебюте в «Колорадо»

24-летний Бардаков в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей (6 минут 14 секунд на льду) и набрал 4 (1+3) очка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Захар Бардаков
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

НХЛ, расписание и результаты 14 ноября: «Флорида» — «Вашингтон», «Коламбус» — «Эдмонтон» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Айлендерс 16 8 8 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 16 5 11 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Эдмонтон 18 8 10 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 17 8 9 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости