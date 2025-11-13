Захар Бардаков: «Никогда раньше не следил за НХЛ, иногда это мешает во время игр»
Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что не знает большинства игроков ведущей заокеанской лиги.
— У вас контракт на год. Допускаете, что не захотите мириться с 6-8 минутами?
— Хочу играть больше и готов за это бороться.
— Вы недавно разгромили «Эдмонтон» — 9:1!
— Да, самая легкая игра. Я отдал две передачи, выглядел неплохо. Против 97-го номера, понятно, не выходил, но все равно было здорово.
— Похоже, вы не сильно следите за НХЛ, если не сразу назвали фамилию игрока под 97-м номером?
— Честно? Не особо. Слышу какие-то фамилии — Макдэвид например — но в целом понятия не имею, против кого играю. Мы недавно с «Ванкувером» встречались — фамилии читаю, а не узнаю. Никогда особенно не следил, не смотрел игры. Иногда это мешает — не знаешь, чего ждать от соперников. Но, по сути, все обычные ребята, просто быстрые и с шайбой уверенные. А я свой стиль не меняю.
24-летний Бардаков в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей (6 минут 14 секунд на льду) и набрал 4 (1+3) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Эдмонтон
|18
|8
|10
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|3 : 7
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|5 : 2
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ