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Загитова vs Овечкин: кто популярнее? Онлайн Еронко и Зислиса — в 15.40

14:35

В пятницу, на YouTube-канале «СЭ» состоится онлайн обозревателей Игоря Еронко и Михаила Зислиса. Начало — в 15.40.

Главные темы:

— Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене»;

— Выступление Алины Загитовой на хоккее;

— Будущее вратаря ЦСКА Ильи Сорокина;

— Исследование Зислиса про российских агентов.

Ждем ваших вопросов в чате YouTube-канала «СЭ» и в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00. Присоединяйтесь!

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