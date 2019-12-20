В пятницу, на YouTube-канале «СЭ» состоится онлайн обозревателей Игоря Еронко и Михаила Зислиса. Начало — в 15.40.

Главные темы:

— Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене»;

— Выступление Алины Загитовой на хоккее;

— Будущее вратаря ЦСКА Ильи Сорокина;

— Исследование Зислиса про российских агентов.