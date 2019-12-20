Загитова vs Овечкин: кто популярнее? Онлайн Еронко и Зислиса — в 15.40
14:35
В пятницу, на YouTube-канале «СЭ» состоится онлайн обозревателей Игоря Еронко и Михаила Зислиса. Начало — в 15.40.
Главные темы:
— Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене»;
— Выступление Алины Загитовой на хоккее;
— Будущее вратаря ЦСКА Ильи Сорокина;
— Исследование Зислиса про российских агентов.
Ждем ваших вопросов в чате YouTube-канала «СЭ» и в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00. Присоединяйтесь!
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