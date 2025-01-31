Задрафтованный «Сиэтлом» вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой рассказал, что пока не получал приглашения в США

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой рассказал о контактах с клубом НХЛ «Сиэтл».

Североамериканский клуб задрафтовал россиянина в 2021 году под общим 163-м номером.

«Было приятно, что задрафтовали. Все писали, поздравляли... У меня тогда была предсезонка в «Салавате», легионеры подходили, поздравляли. Даже они были в курсе.

Общаюсь со скаутом и тренером по развитию. Спрашивают, как в КХЛ идет развитие, как себя чувствую, как дела и все в таком духе. Бывает, что скаут спрашивает меня про игроков «Толпара». В лагерь развития «Сиэтл» не звал. У меня и визы американской нет. Не до этого совсем было», — сказал Вязовой «ВсеПроСпорт».

19-летний Вязовой — воспитанник уфимского клуба. В этом сезоне на его счету 19 матчей (10 побед, 4 «сухих»).