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Сегодня, 08:19

Задрафтованный «Миннесотой» Юров рассказал, что является фанатом Капризова

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Данила Юров.
Фото USA Today Sports

Форвард Данила Юров поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2022, где был выбран «Миннесотой» под общим 24-м номером.

«Безусловно я доволен попасть в хорошую организацию. Посмотрев видео из раздевалки, можно понять, что это веселая команда с хорошей атмосферой внутри. Большой ли я фанат Кирилла Капризова? Да (смеется)», — сказал Юров в интервью пресс-службе «Миннесоты».

В минувшем сезоне Юров провел за «Металлург» 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 24 матча в плей-офф. Однако 18-летний россиянин результативными действиями не отметился.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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