Задорова и Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за стычку во время матча «Бостон» — «Питтсбург»

Защитник «Бостона» Никита Задоров и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин наказаны денежным штрафом за инцидент в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Размер штрафа для российских хоккеистов составляет 5 тысяч долларов. Отмечается, что средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Конфликт между Задоровым и Малкиным произошел в конце первого периода матча «Бостон» — «Питтсбург». 29-летний защитник со скамейки ударил 38-летнего форварда клюшкой в спину. Малкин постарался ударить соотечественника в ответ, но попал в другого игрока «Бостона». В итоге судьи удалили на две минуты обоих россиян.

Матч прошел 30 ноября и завершился победой «Питтсбурга» со счетом 2:1. Малкин отметился результативной передачей в этой игре.