Задоров забросил третью шайбу в сезоне

«Калгари» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 4-й минуте третьего периода счет стал 3:3. Голом отметился российский защитник Никита Задоров. Для него это третья шайба в сезоне.