Задоров забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

В конце второго периода он сравнял счет. Для него эта заброшеннай шайба стала пятой в текущем сезоне.