Задоров забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
В конце второго периода он сравнял счет. Для него эта заброшеннай шайба стала пятой в текущем сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|38
|25
|13
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Рейнджерс
|39
|21
|18
|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
|5
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|6
|Айлендерс
|38
|21
|17
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|38
|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
|36
|24
|12
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
Результаты / календарь
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31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.14
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|28
|2.29
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