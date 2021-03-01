Задоров забросил первую шайбу за «Чикаго» в сезоне. Видео

Форвард «Чикаго» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

25-летний россиянин забросил свою первую шайбу в сезоне и открыл счет в матче.

До этой игры Задоров провел 22 матча в текущем сезоне и набрал 5 (0+5) очков.