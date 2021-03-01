Задоров забросил первую шайбу за «Чикаго» в сезоне. Видео
04:07
Форвард «Чикаго» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
25-летний россиянин забросил свою первую шайбу в сезоне и открыл счет в матче.
До этой игры Задоров провел 22 матча в текущем сезоне и набрал 5 (0+5) очков.
Nikita Zadorov (@zadorov61) absolutely wired the puck. ?— NHL (@NHL) March 1, 2021
??: https://t.co/Yl9mKZ7zz9 @NHLonNBCSports pic.twitter.com/8dDLP7l4y6
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