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Задоров забросил первую шайбу за «Чикаго» в сезоне. Видео

04:07
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Форвард «Чикаго» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

25-летний россиянин забросил свою первую шайбу в сезоне и открыл счет в матче.

До этой игры Задоров провел 22 матча в текущем сезоне и набрал 5 (0+5) очков.

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