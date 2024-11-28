Задоров забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился одним голом в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3).

В конце третьего периода 29-летний россиянин поразил пустые ворота соперника. Для него это первый гол в сезоне.

Всего у Задорова в 24 матчах регулярного чемпионата 7 (1+6) набранных очков.