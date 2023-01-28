Задоров забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Калгари» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Счет стал 3:1.

На последней минуте первого периода голом отметился российский защитник Никита Задоров. Для него эта шайба стала 8-й в текущем сезоне.