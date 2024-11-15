Задоров вступился за одноклубника и подрался с Джейми Бенном в матче «Бостона» с «Далласом»

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров в матче против «Далласа» (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ подрался с нападающим «Старз» Джейми Бенном.

В первом периоде Бенн локтем толкнул в борт защитника «Бостона» Брэндона Карло, за которого вступился Задоров. Оба хоккеиста получили 5-минутные штрафы за драку. Бенна также наказали 2-минутным штрафом за толчок на борт.

В текущем сезоне на счету Задорова 5 (0+5) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.