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Сегодня, 20:50

Задоров восхитился Ванкувером и рассказал, что «Кэнакс» предлагал ему такие же условия, как и «Бостон»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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29-летний защитник «Бостона» Никита Задоров, в прошлом сезоне выступавший за «Ванкувер», в интервью RG.org с восторгом отозвался о времени, проведенном в «Кэнакс», и отметил, что клуб с запада Канады летом предлагал ему примерно такие же условия нового контракта, как и «Брюинз», но по семейным причинам он решил выступать в США.

«Да, они («Кэнакс») предлагали, — отвечает он, отметив, что общался примерно с двадцатью командами. — И по деньгам, в принципе, было все то же самое (что получил от «Бостона»). «Ванкувер» меня не обидел, все, что они предлагали, было очень хорошо. В паре моментов в переговорах мне что-то не понравилось — и как они велись, и как мне презентовалась информация. Но главным было не это. К концу, когда пришло время принимать решение, мы все взвешивали, и пара факторов сыграла за то, что для нашей семьи было более комфортно играть в Америке, чем в Канаде. Ты составляешь список и ставишь галочки: это больше подходит тут, это — там. В итоге выбрали то, что более актуально для хоккея и более актуально для жизни».

При этом Задоров с восхищением отозвался об отрезке в прошлом сезоне, который он провел в Ванкувере.

«Это, наверное, были самые крутые шесть месяцев моей карьеры, — отметил защитник. — Там вообще кайф играть в хоккей. Болельщики офигенные, город классный, команда — тоже.

Коллектив, тренерский штаб — все было супер. Главный тренер Токкет, Седины, Фут, Гончар — куда ни плюнь, попадешь в члена Зала славы. От каждого можно научиться многому. Когда Сергей Гончар приезжал, он много работал со всеми защитниками индивидуально, и в каких-то вещах я на сто процентов прибавил. Думаю, эти шесть месяцев стали очень большим толчком для моей карьеры, я сильно изменился как игрок.

Плей-офф в Ванкувере был сумасшедший по атмосфере. Помню, раньше мне казалась очень крутой обстановка во время Кубка в Сан-Хосе, в Нэшвилле, Вегасе, Эдмонтоне, Калгари. Но то, что происходило в Ванкувере, — сумасшествие другого уровня. По энергии, по громкости, по тому, как город жил хоккеем. Во время плей-офф ты пытаешься питаться дома, но когда выходишь куда-то на ужин — у тебя нет ни одного шанса заплатить самому. Или владельцы ресторана тут же подходят, или кто-то за соседним столиком за тебя заплатит. Город настолько жил хоккеем, что я такого никогда не видел», — сказал Задоров.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
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Задоров прокомментировал свое лидерство по штрафным минутам в этом сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 45 25 20 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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Сиэтл – Баффало
 6 : 4
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 5 Б
21.01 03:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 3
21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
 3 : 1
21.01 04:30
Чикаго – Каролина
 3 : 4 ОТ
21.01 05:30
Юта – Виннипег
 5 : 2
21.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 1 : 5
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