Задоров восхитился Ванкувером и рассказал, что «Кэнакс» предлагал ему такие же условия, как и «Бостон»
29-летний защитник «Бостона» Никита Задоров, в прошлом сезоне выступавший за «Ванкувер», в интервью RG.org с восторгом отозвался о времени, проведенном в «Кэнакс», и отметил, что клуб с запада Канады летом предлагал ему примерно такие же условия нового контракта, как и «Брюинз», но по семейным причинам он решил выступать в США.
«Да, они («Кэнакс») предлагали, — отвечает он, отметив, что общался примерно с двадцатью командами. — И по деньгам, в принципе, было все то же самое (что получил от «Бостона»). «Ванкувер» меня не обидел, все, что они предлагали, было очень хорошо. В паре моментов в переговорах мне что-то не понравилось — и как они велись, и как мне презентовалась информация. Но главным было не это. К концу, когда пришло время принимать решение, мы все взвешивали, и пара факторов сыграла за то, что для нашей семьи было более комфортно играть в Америке, чем в Канаде. Ты составляешь список и ставишь галочки: это больше подходит тут, это — там. В итоге выбрали то, что более актуально для хоккея и более актуально для жизни».
При этом Задоров с восхищением отозвался об отрезке в прошлом сезоне, который он провел в Ванкувере.
«Это, наверное, были самые крутые шесть месяцев моей карьеры, — отметил защитник. — Там вообще кайф играть в хоккей. Болельщики офигенные, город классный, команда — тоже.
Коллектив, тренерский штаб — все было супер. Главный тренер Токкет, Седины, Фут, Гончар — куда ни плюнь, попадешь в члена Зала славы. От каждого можно научиться многому. Когда Сергей Гончар приезжал, он много работал со всеми защитниками индивидуально, и в каких-то вещах я на сто процентов прибавил. Думаю, эти шесть месяцев стали очень большим толчком для моей карьеры, я сильно изменился как игрок.
Плей-офф в Ванкувере был сумасшедший по атмосфере. Помню, раньше мне казалась очень крутой обстановка во время Кубка в Сан-Хосе, в Нэшвилле, Вегасе, Эдмонтоне, Калгари. Но то, что происходило в Ванкувере, — сумасшествие другого уровня. По энергии, по громкости, по тому, как город жил хоккеем. Во время плей-офф ты пытаешься питаться дома, но когда выходишь куда-то на ужин — у тебя нет ни одного шанса заплатить самому. Или владельцы ресторана тут же подходят, или кто-то за соседним столиком за тебя заплатит. Город настолько жил хоккеем, что я такого никогда не видел», — сказал Задоров.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Каролина
|47
|28
|19
|59
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|45
|25
|20
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|6
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|46
|17
|29
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
|21.01
|00:05
|
Сиэтл – Баффало
|6 : 4
|21.01
|02:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 5 Б
|21.01
|03:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 3
|21.01
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|3 : 1
|21.01
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.01
|05:30
|
Юта – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|1 : 5