Задоров вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу

Согласно опросу The Athletic, защитник «Бостона» Никита Задоров вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, которых соперники больше всего хотят ударить по лицу.

Издание провело анонимный опрос среди 120 игроков лиги. Задоров — единственный россиянин, который попал в рейтинг. Согласно исследованию, его хотели бы ударить по лицу 1,9 процента опрошенных.

Лидером рейтинга стал форвард «Оттавы» Ник Казинс, получивший 24,3 процента голосов. На втором месте — нападающий «Флориды» Брэд Маршан, у которого 19,6 процента голосов. На третьей строчке — одноклубник Маршана Мэттью Ткачак (10,3 процента).

30-летний Задоров проводит 13-й сезон в НХЛ. Помимо «Бостона», он выступал за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер». За карьеру в североамериканской лиге защитник набрал 177 (52+125) очков в 753 матчах и получил 910 штрафных минут. Согласно данным The Athletic, у Задорова 39 драк в НХЛ.