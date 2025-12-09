Задоров вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу
Согласно опросу The Athletic, защитник «Бостона» Никита Задоров вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, которых соперники больше всего хотят ударить по лицу.
Издание провело анонимный опрос среди 120 игроков лиги. Задоров — единственный россиянин, который попал в рейтинг. Согласно исследованию, его хотели бы ударить по лицу 1,9 процента опрошенных.
Лидером рейтинга стал форвард «Оттавы» Ник Казинс, получивший 24,3 процента голосов. На втором месте — нападающий «Флориды» Брэд Маршан, у которого 19,6 процента голосов. На третьей строчке — одноклубник Маршана Мэттью Ткачак (10,3 процента).
30-летний Задоров проводит 13-й сезон в НХЛ. Помимо «Бостона», он выступал за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер». За карьеру в североамериканской лиге защитник набрал 177 (52+125) очков в 753 матчах и получил 910 штрафных минут. Согласно данным The Athletic, у Задорова 39 драк в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 3
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|3 : 0
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|5 : 2