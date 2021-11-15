Задоров в матче с «Оттавой» забросил вторую шайбу в сезоне
03:07
Защитник «Калгари» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
26-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 4:0. Для Задорова это вторая шайба в сезоне.
На данный момент на счету Задорова 3 (2+1) очка в 10 матчах.
Nikita Zadorov's (@zadorov61) reaction on this tally is a mood. ???? pic.twitter.com/2eEMUxjTp5— NHL (@NHL) November 15, 2021
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