Задоров в матче с «Оттавой» забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник «Калгари» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

26-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 4:0. Для Задорова это вторая шайба в сезоне.

На данный момент на счету Задорова 3 (2+1) очка в 10 матчах.