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Задоров в матче с «Оттавой» забросил вторую шайбу в сезоне

03:07
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Защитник «Калгари» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

26-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 4:0. Для Задорова это вторая шайба в сезоне.

На данный момент на счету Задорова 3 (2+1) очка в 10 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора
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