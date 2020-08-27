Защитник «Колорадо» Никита Задоров признан третьей звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (6:4).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой стал защитник «Эвеланш» Кейл Макар, оформивший ассистентский хет-трик. Третьей звездой признан форвард Микко Рантанен, забросивший одну шайбу и сделавший результативный пас.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 29 августа и начнется в 5:00 мск.