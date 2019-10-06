Задоров сыграл в стиле Дацюка. Это надо видеть!
11:16
Защитник «Колорадо» Никита Задоров исполнил излюбленный финт Павла Дацюка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2). Произошло это на 5-й минуте третьего периода.
По итогам двух первых матчей команда Задорова набрала максимальное количество очков, а сам 24-летний игрок отметился голевой передачей в матче «Колорадо» — «Калгари» (5:3).
Задоров играет в Дацюка. pic.twitter.com/onvifos6hx— sports_centre (@sportscentre9) October 6, 2019
Опрос
проголосовало: 4243Все опросы
Кто фаворит сезона НХЛ-2019/2020?