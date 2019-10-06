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Задоров сыграл в стиле Дацюка. Это надо видеть!

11:16
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Защитник «Колорадо» Никита Задоров исполнил излюбленный финт Павла Дацюка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2). Произошло это на 5-й минуте третьего периода.

По итогам двух первых матчей команда Задорова набрала максимальное количество очков, а сам 24-летний игрок отметился голевой передачей в матче «Колорадо» — «Калгари» (5:3).

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