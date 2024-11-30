Задоров со скамейки ударил Малкина клюшкой в матче «Бостона» и «Питтсбурга»

В матче между «Бостоном» и «Питтсбургом» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ случился конфликт между защитником «Брюинз» Никитой Задоровым и форвардом «Пингвинз» Евгением Малкиным.

В конце первого периода 29-летний Задоров со скамейки ударил 38-летнего Малкина клюшкой в спину. Малкин постарался ударить соотечественника в ответ, но попал в другого игрока «Бостона». В итоге оба хоккеиста получили по малому штрафу.

В текущем сезоне в активе Малкина 22 (5+17) очка в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Задорова 7 (1+6) очков в 25 играх.