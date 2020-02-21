«Задоров резко высказался в адрес Тарасова, но он готов ответить за свои слова». Мнение Зислиса и Еронко

Обозреватели «СЭ» Игорь Еронко и Михаил Зислис обсудили в прямом эфире громкое высказывание защитника «Колорадо» Никиты Задорова в адрес футболиста Дмитрия Тарасова, который перепутал трансляции финалов МЧМ. Хоккеист сказал о Тарасове «он и так недалекий». После этого Задоров подвергся критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Еронко: — Я всецело на стороне Задорова. Если ты смотришь матч 2011 года, даже будучи совершенно недалеким ...

Зислис: — Подожди. Тарасов — спортивный человек, он знаком с хоккеистами, он не может не знать — это не подруга моей жены, например, которая смотрит раз в год взрослый чемпионат мира. И она ко второму периоду разобралась, что что-то не так. А если Тарасов за весь матч не разобрался? Может, из уст Задорова это и прозвучало резко, но Никита за свои слова готов ответить. А вмешался Губерниев — и оскорбил его.

Еронко: — Никита сказал, как все на самом деле и есть. И что, что это прозвучало резко или даже грубо? Вы так не думаете сами, как он сказал? Не знаю людей, которые бы думали по-другому. Какая еще корпоративная солидарность? Я за то, чтобы люди высказывались максимально откровенно.

Хоккеист Задоров назвал «недалеким» футболиста Тарасова //

Губерниев отреагировал на слова хоккеиста Задорова о футболисте Тарасове