Задоров проводит 500-й матч в НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Лос-Анджелесом».

Защитник «Флэймз» Никита Задоров проводит 500-й матч в лиге. Он был задрафтован в 2013 году и за это время поиграл за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго» и «Калгари».

На счету Задорова 109 (30+79) очков в 500 матчах НХЛ.