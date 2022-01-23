Задоров мощным силовым приемом снес Нерса

Защитник «Калгари» Никита Задоров провел жесткий силовой прием против защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса. Россиянин смог повалить канадца на лед.

После столкновения игрок «Ойлерз» потерял свое шлем, а затем толкнул Задорова клюшкой, за что получил двухминутный штраф.