Задоров мощным силовым приемом снес Нерса
Задоров провел силовой прием против защитника «Эдмонтона»
Защитник «Калгари» Никита Задоров провел жесткий силовой прием против защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса. Россиянин смог повалить канадца на лед.
После столкновения игрок «Ойлерз» потерял свое шлем, а затем толкнул Задорова клюшкой, за что получил двухминутный штраф.
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|5
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|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
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|40
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|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
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|10
|30
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
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|2
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|20
|23
|47
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|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
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|4
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|42
|21
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|5
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28.01
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 3
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|1 : 7
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
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Бомбардиры
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Вратари (КН)
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|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|55
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
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|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
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