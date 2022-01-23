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Сегодня, 14:38

Задоров мощным силовым приемом снес Нерса

Задоров провел силовой прием против защитника «Эдмонтона»
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Калгари» Никита Задоров провел жесткий силовой прием против защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса. Россиянин смог повалить канадца на лед.

После столкновения игрок «Ойлерз» потерял свое шлем, а затем толкнул Задорова клюшкой, за что получил двухминутный штраф.

Дарнелл Нерс
Никита Задоров
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
13.01
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28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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