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Задоров пропустит несколько недель из-за перелома челюсти

21:30
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Как сообщал «СЭ», защитник «Колорадо» Никита Задоров получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (9:4). В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо.

Главный тренер «Лавин» Джаред Беднар подтвердил, что у россиянина диагностирован перелом челюсти, сообщает в Twitter журналист Эй Джей Хайфили. Он пропустит несколько недель.

Задоров в текущем сезоне провел за «Колорадо» 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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