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Задоров пропустил тренировку «Чикаго»

6 января 2021, 23:49
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Российский защитник Никита Задоров отсутствовал на тренировке «Чикаго», сообщает официальный Twitter клуба. Причиной стали медицинские показатели.

4 января было объявлено, что Задоров примет участие в тренировочном лагере «Блэкхоукс».

Задоров присоединился к «Чикаго» в межсезонье. С 2015 года он защищал цвета «Колорадо». В сезоне-2019/20 на его счету 64 матча и 13 (4+9) очков. Всего в НХЛ он провел 356 игр и отметился 75 (22+53) очков.

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