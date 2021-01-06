Задоров пропустил тренировку «Чикаго»

Российский защитник Никита Задоров отсутствовал на тренировке «Чикаго», сообщает официальный Twitter клуба. Причиной стали медицинские показатели.

4 января было объявлено, что Задоров примет участие в тренировочном лагере «Блэкхоукс».

Задоров присоединился к «Чикаго» в межсезонье. С 2015 года он защищал цвета «Колорадо». В сезоне-2019/20 на его счету 64 матча и 13 (4+9) очков. Всего в НХЛ он провел 356 игр и отметился 75 (22+53) очков.