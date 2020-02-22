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Задоров получил по лицу от одноклубника. Без злого умысла

08:34
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В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Колорадо» Мартин Каут случайно ударил партнера по команде, защитника Никиту Задорова, кулаком по лицу.

Игроки «Эвеланш» праздновали заброшенную шайбу. Задоров тоже хотел присоединиться к партнерам, но в лицо ему попала крага Каута, который спешил обнять забившего гол Ти Джея Комфера.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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