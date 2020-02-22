Задоров получил по лицу от одноклубника. Без злого умысла
08:34
В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Колорадо» Мартин Каут случайно ударил партнера по команде, защитника Никиту Задорова, кулаком по лицу.
Игроки «Эвеланш» праздновали заброшенную шайбу. Задоров тоже хотел присоединиться к партнерам, но в лицо ему попала крага Каута, который спешил обнять забившего гол Ти Джея Комфера.
Sorry Z.. ?#GoAvsGo pic.twitter.com/A2n25FMuRM— Colorado Avalanche (@Avalanche) February 22, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...