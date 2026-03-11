Задоров подрался с Хелениусом

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров на 14-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» подрался с форвардом Самуэлем Хелениусом.

Нападающий «Кингз» впечатал в борт защитника «Брюинз» Чарли Макэвоя, после чего на него напал 30-летний россиянин. Задоров нанес несколько ударов и сбил шлем с соперника. Хелениус проявлял мало активности в драке, поэтому судьи разняли игроков.

Оба хоккеиста получили по 5-минутному штрафу за драку.