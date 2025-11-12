Задоров подрался с Доми в матче против «Торонто»
Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с нападающим «Торонто» Максом Доми в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами (5:3).
Инцидент произошел в середине третьего периода встречи. В результате потасовки 30-летний россиянин повалил канадца на лед.
В этом сезоне на счету Задорова 18 матчей, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
«Брюинз» с 22 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» с 17 очками — на 14-й строчке «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|7
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|2 : 0
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|- : -
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|- : -
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|- : -
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
