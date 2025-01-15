Задоров подрался с Чернаком на матче «Бостон» — «Тампа-Бэй»

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров вступил в драку с хоккеистом «Тампы» Эриком Чернаком в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча «Брюинз» и «Лайтнинг» завершилась победой бостонской команды со счетом 6:2.

Во время потасовки со словацким защитником, 29-летний россиянин нанес первому несколько ударов по лицу и позже бил игрока «Лайтнинг», повалив его на лед.

Оба участника драки были наказаны пятиминутным штрафом, но Задорову удалось избежать дополнительного наказания за чрезмерную жестокость.

В нынешнем сезоне защитник «Бостона» набрал 11 (2+9) очков за 46 матчей.