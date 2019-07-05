Задоров подписал однолетний контракт с "Колорадо"

Никита Задоров продлил контракт с "Колорадо", сообщается в Твиттере агента игрока Дэна Мильштейна. Соглашение рассчитано на один год. Детали сделки не разглашаются.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник набрал 14 (7+7) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он не отметился результативными действиями. В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

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