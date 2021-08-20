Задоров подписал однолетний контракт с «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров подписал контракт с клубом, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на один год. Инсайдер Эллиот Фридман сообщил, что игрок получит 3,75 млн долларов.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».