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Задоров подписал однолетний контракт с «Калгари»

19:20
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Защитник «Калгари» Никита Задоров подписал контракт с клубом, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на один год. Инсайдер Эллиот Фридман сообщил, что игрок получит 3,75 млн долларов.

26-летний россиянин в прошлом сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».

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Сергей Разин все материалы автора

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