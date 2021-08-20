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Задоров подписал контракт с «Калгари»

19:31
Никита Задоров. Фото ХК «Калгари»
Никита Задоров. Фото ХК «Калгари»
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Защитник Никита Задоров перешел в «Калгари», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Зарплата игрока составит три миллиона 750 тысяч долларов. 26-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Чикаго». Ранее он также играл в НХЛ за «Колорадо» и «Баффало».

В прошедшем сезоне россиянин провел 55 матчей за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков.

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Евгений Петров все материалы автора

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