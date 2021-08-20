Задоров подписал контракт с «Калгари»
19:31
Защитник Никита Задоров перешел в «Калгари», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Big Z: inked!— Calgary Flames (@NHLFlames) August 20, 2021
The #Flames have signed @zadorov61 to a one-year deal: https://t.co/aTUIwdp1kI pic.twitter.com/g6zYUMeNdA
Зарплата игрока составит три миллиона 750 тысяч долларов. 26-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Чикаго». Ранее он также играл в НХЛ за «Колорадо» и «Баффало».
В прошедшем сезоне россиянин провел 55 матчей за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков.
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