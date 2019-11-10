Задоров поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал скоро вернуться

Защитник «Колорадо» Никита Задоров опубликовал новую фотографию в stories Instagram. Ранее хоккеист получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4) и выбыл на несколько недель. Позднее он перенес операцию.

— Спасибо вам за поддержку! Я очень скоро вернусь!, — написал россиянин.

В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел за «Колорадо» 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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