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Задоров поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал скоро вернуться

10:34
Instagram Никиты Задорова.
Instagram Никиты Задорова.
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Защитник «Колорадо» Никита Задоров опубликовал новую фотографию в stories Instagram. Ранее хоккеист получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4) и выбыл на несколько недель. Позднее он перенес операцию.

— Спасибо вам за поддержку! Я очень скоро вернусь!, — написал россиянин.

В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел за «Колорадо» 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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