Задоров поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал скоро вернуться
10:34
Защитник «Колорадо» Никита Задоров опубликовал новую фотографию в stories Instagram. Ранее хоккеист получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4) и выбыл на несколько недель. Позднее он перенес операцию.
— Спасибо вам за поддержку! Я очень скоро вернусь!, — написал россиянин.
В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел за «Колорадо» 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
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