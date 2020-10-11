«Колорадо» обменял Задорова в «Чикаго»

«Колорадо» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Чикаго», сообщает в своем Twitter хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман.

CHI/COL deal is Saad and Dennis Gilbert for Zadorov and Anton Lindholm. CHI retains $ 1M on Saad. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 10, 2020

Вместе с Задоровым в «Чикаго» отправляется шведский защитник Антон Линдхольм. В противоположном направлении проследуют форварды Брэндон Саад и Деннис Гилберт. Также «Чикаго» заплатит за Саада миллион долларов в качестве компенсации.

25-летний Никита Задоров в прошедшем сезоне провел 64 матча за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 13 (4+9) очков. В плей-офф у него 15 матчей и 5 (3+2) очков. За команду он выступал с сезоне-2015/16.