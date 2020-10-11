НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Колорадо» обменял Задорова в «Чикаго»

02:15
Никита Задоров. Фото AFP
Никита Задоров. Фото AFP
Теги:

«Колорадо» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Чикаго», сообщает в своем Twitter хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман.

Вместе с Задоровым в «Чикаго» отправляется шведский защитник Антон Линдхольм. В противоположном направлении проследуют форварды Брэндон Саад и Деннис Гилберт. Также «Чикаго» заплатит за Саада миллион долларов в качестве компенсации.

25-летний Никита Задоров в прошедшем сезоне провел 64 матча за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 13 (4+9) очков. В плей-офф у него 15 матчей и 5 (3+2) очков. За команду он выступал с сезоне-2015/16.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир