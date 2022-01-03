Российский защитник «Калгари» Никита Задоров разочарован решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Конечно, это отстой. Я мог бы много чего сказать, но не хочу, чтобы меня оштрафовали или что-то в этом роде. Я вижу ситуацию с двух сторон. Очевидно, что НХЛ — это компания, верно? Они хотят зарабатывать деньги. А мы сотрудники. Поэтому, когда босс говорит вам, что вы не можете поехать, вы не едете, верно? Это одна сторона.

Другая сторона заключается в том, что они сказали нам, они обещали нам, что мы поедем. Очевидно, что из-за коронавируса все перевернулось. Это все так глупо, 10-дневный карантин, когда у тебя нет никаких симптомов. Пандемия длится уже два года, а ограничений по-прежнему очень много. Я думаю, все люди в мире уже устали от этого. Они хотят жить нормальной жизнью.

Я понимаю, что это все еще очень опасный вирус для некоторых людей, но как молодой человек и здоровый профессиональный спортсмен, я думаю, что для разных людей должны быть разные ограничения. Вот как я это вижу. Мы бы поехали на Олимпиаду, и ничего бы не произошло, и мы бы нормально играли. Конечно, было много разговоров о китайском правительстве, о том, что у нас не было ответов и все такое. Но когда у тебя появляется такая возможность, думаю, ты кладешь все на вторую чашу весов. Ты просто не думаешь об этом. Когда у тебя появляется шанс поехать, ты едешь, несмотря ни на что.

Вот как меня воспитали в моей стране, вот как я это вижу. Что ж... я ничего не могу поделать", — приводит Уэс Гилбертсон в Twitter слова Задорова.