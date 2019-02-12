Задоров - о Кокорине и Мамаеве: "Надо ребят выпускать и дать им играть в футбол. Они что, убийцы какие-то, чтобы в тюрьме сидеть?"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

6 февраля Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения игроков под стражей и удовлетворил его. Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, проведут в заключении минимум полгода.

– Как вам история с Кокориным и Мамаевым? Могли бы представить себя на их месте?

– Я стульями людей бить не буду. А драки вообще… В Америке тебя сразу засудят. В России можно нарваться на кого-то с ножом, и будет еще хуже. Надо все это обходить. Сейчас цивилизованный мир, всего можно словами добиться. Это неправильно, это плохой пример, особенно если ты – медийная личность, как Кокорин и Мамаев. На футболистов дети равняются, особенно после домашнего чемпионата мира.

Но что делают с ними сейчас, – это, по-моему, клоунада. Надо ребят выпускать и дать им играть в футбол. Они что, убийцы какие-то, чтобы в тюрьме сидеть? Даже четыре месяца в СИЗО – перебор. Не понимаю этого. И тем более того, что им еще на два месяца срок задержания продлили, хотя что там еще расследовать. (Игорь Рабинер)

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