Задоров намерен продлить контракт с «Чикаго»

Защитник «Чикаго» Никита Задоров заявил, что хочет остаться в клубе. Он намерен подписать с «Ястребами» новый контракт, пишет в Twitter журналист Скотт Пауэрс.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действия контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задроров провел 49 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а также провел 165 силовых приемов.