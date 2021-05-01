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Задоров намерен продлить контракт с «Чикаго»

19:33
Никита Задоров. Фото ХК «Чикаго».
Никита Задоров. Фото ХК «Чикаго».
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Защитник «Чикаго» Никита Задоров заявил, что хочет остаться в клубе. Он намерен подписать с «Ястребами» новый контракт, пишет в Twitter журналист Скотт Пауэрс.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действия контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задроров провел 49 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а также провел 165 силовых приемов.

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