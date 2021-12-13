Задоров и еще пять игроков «Калгари» попали в ковид-протокол

Стали известны имена игроков «Калгари», которые попали в ковид-протокол. В их числе оказался защитник Никита Задоров, сообщает пресс-служба команды.

#Flames Roster Update: Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Brad Richardson, Adam Ruzicka, Chris Tanev, Nikita Zadorov, and a member of the training staff have entered the NHL's COVID-19 Protocol. — Calgary Flames (@NHLFlames) December 13, 2021

Сообщается, что вместе с игроками заболел один из тренеров команды, имя которого не разглашается.

Национальная хоккейная лига объявила о переносе игр команды как минимум до 16 декабря.