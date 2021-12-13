Задоров и еще пять игроков «Калгари» попали в ковид-протокол
18:06
Стали известны имена игроков «Калгари», которые попали в ковид-протокол. В их числе оказался защитник Никита Задоров, сообщает пресс-служба команды.
Сообщается, что вместе с игроками заболел один из тренеров команды, имя которого не разглашается.
Национальная хоккейная лига объявила о переносе игр команды как минимум до 16 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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