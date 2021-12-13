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Задоров и еще пять игроков «Калгари» попали в ковид-протокол

18:06
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Стали известны имена игроков «Калгари», которые попали в ковид-протокол. В их числе оказался защитник Никита Задоров, сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что вместе с игроками заболел один из тренеров команды, имя которого не разглашается.

Национальная хоккейная лига объявила о переносе игр команды как минимум до 16 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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