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Задоров и еще 16 хоккеистов подали иски в арбитраж НХЛ

03:03
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17 хоккеистов НХЛ, имеющих разногласия с клубами о зарплате в новых контрактах, подали иски в арбитраж, сообщил североамериканский журналист Эллиот Фридман.

По сведениям источника, в списке оказались Никита Задоров («Калгари»), Зак Астон-Риз («Питтсбург»), Росс Колтон («Тампа»), Эндрю Копп, Ник Пионк (оба — «Виннипег»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер»), Винс Данн («Сиэтл»), Адам Эрне, Якуб Врана (оба — «Детройт»), Данте Фаббро, Юусе Сарос (оба — «Нэшвилл»), Деннис Гилберт («Колорадо»), Эйден Хилл («Сан-Хосе»), Майкл Макнивен («Монреаль»), Виктор Мете («Оттава»), Адам Пелек («Айлендерс») и Зак Сэнфорд («Сент-Луис»).

Задоров в прошлом сезоне провел за «Чикаго» 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Ранее он также выступал за «Колорадо» и «Баффало».

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Сергей Разин все материалы автора

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