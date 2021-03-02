«Мы просто перестали устраивать вечеринки». Шутка Задорова о коронавирусе в НХЛ

Защитник «Чикаго» Никита Задоров шуткой ответил на вопрос, почему в НХЛ стало меньше случаев заражения коронавирусом среди игроков.

«Мы просто перестали устраивать вечеринки», — цитирует слова россиянина в Twitter журналист Марк Лазерус.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате и набрал 6 (1+5) очков.

В середине января российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом. Решение было принято после того, как стало известно, что игроки находились в одном номере без защитных масок.