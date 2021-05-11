За «Тампа-Бэй» одновременно сыграли три чернокожих хоккеиста. Уникальное событие для НХЛ

В матче регулярного чемпионата «Флорида» — «Тампа-Бэй» (4:0) произошло уникальное для НХЛ событие. В составе «Лайтнинг» в одном атакующем звене игру одновременно начали три чернокожих хоккеиста. Форварды Дэниел Уолкот, Мэттью Джозеф и Джемел Смит вышли в одной смене на первое вбрасывание, что удивило даже игроков команды-соперника.

Для 27-летнего Уолкота это дебютная игра в НХЛ.

«Прежде всего, они не просто так в НХЛ, — цитирует AP тренера «Тампы» Джо Купера. — Они заслужили быть здесь и много для этого работали. У них сложилась определенная химия. Это был классный момент для всех этих парней. Надеюсь, что подобная история станет нормой».

Для НХЛ чернокожие игроки — редкость. Всего в лиге таких хоккеистов около трех процентов. В последние годы их количество стараются увеличить. Для этого НХЛ использует различные программы поощрения, чтобы привлечь чернокожих игроков.

Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер, который также является чернокожим, не оставил незамеченным уникальный для НХЛ случай.

«Невероятно приятно это видеть, — отметил Дюклер. — НХЛ двигается вперед. Этим парням также очень приятно. Уверен, что это был для них особенный вечер».

Напомним, что за «Тампу» выступает российский вратарь Андрей Василевский, а также нападающий Никита Кучеров, который в этой встрече участия не принимал.

«Тампа-Бэй» обеспечила себе участие в плей-офф.