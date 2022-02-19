За последние 30 лет лишь пять хоккеистов смогли забить больше Капризова в первых 100 матчах НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 50 шайб в первых 100 матчах в НХЛ.

Форвард достиг отметки в 50 голов сегодня в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (2:6).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов стал седьмым хоккеистом с сезона-1991/92, которому удалось забросить 50 или более шайб в первых 100 матчах в лиге. До него это удавалось Теему Селянне (84), Эрику Линдросу (67), Александру Овечкину (64), Павлу Буре (64), Остону Мэттьюсу (52) и Илье Ковальчуку (50). Таким образом, за последние 30 лет лишь пяти хоккеистам удалось забросить больше Капризова в первых 100 матчах в НХЛ.

Капризов дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/21 и получил награду «Колдер Трофи», которую вручают лучшему новичку лиги. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего россиянина 61 (23+38) очко в 45 матчах.