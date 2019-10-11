За «Оттаву» впервые в истории сыграли четыре россиянина

На матч против «Сент-Луиса» (4:6) в составе «Оттавы» вышли сразу четыре российских игрока. Помимо начинавших сезон в основе Артема Анисимова и Никиты Зайцева форму «сенаторов» надели вызванный из запаса Виталий Абрамов и выменянный из «Рейнджерс» Владислав Наместников. Никогда ранее за клуб из столицы Канады не играло более трех наших хоккеистов. Причем с момента совместного выхода на площадку во встрече с «Бостоном» Игоря Кравчука, Вячеслава Буцаева и Петра Счастливого прошло почти 20 лет. Любопытно, что все четыре россиянина набрали по одному очку. Однако и это не помогло их клубу избежать третьего поражения подряд. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых за «Оттаву» играло более двух россиян