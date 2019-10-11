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За «Оттаву» впервые в истории сыграли четыре россиянина

06:56
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На матч против «Сент-Луиса» (4:6) в составе «Оттавы» вышли сразу четыре российских игрока. Помимо начинавших сезон в основе Артема Анисимова и Никиты Зайцева форму «сенаторов» надели вызванный из запаса Виталий Абрамов и выменянный из «Рейнджерс» Владислав Наместников. Никогда ранее за клуб из столицы Канады не играло более трех наших хоккеистов. Причем с момента совместного выхода на площадку во встрече с «Бостоном» Игоря Кравчука, Вячеслава Буцаева и Петра Счастливого прошло почти 20 лет. Любопытно, что все четыре россиянина набрали по одному очку. Однако и это не помогло их клубу избежать третьего поражения подряд. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых за «Оттаву» играло более двух россиян

Дата

Матч

Россияне (гол+пас)

14.03.1999

Сан-Хосе (г) — 2:3

Яшин (1+0), В.Буцаев (0+1), Кравчук (0+0)

16.03.1999

Лос-Анджелес (г) — 0:4

В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0), Яшин (0+0)

29.01.2000

Баффало (г) — 0:1

В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0), Счастливый (0+0)

29.01.2000

Баффало (г) — 0:1

В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0), Счастливый (0+0)

30.01.2000

Рейнджерс (д) — 3:2

Счастливый (0+1), В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0)

02.02.2000

Бостон (д) — 4:4

Кравчук (0+1), В.Буцаев (0+0), Счастливый (0+0)

11.10.2019

Сент-Луис (д) — 4:6

Абрамов (1+0), Анисимов (1+0), Зайцев (0+1), Наместников (0+1)

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