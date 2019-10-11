За «Оттаву» впервые в истории сыграли четыре россиянина
На матч против «Сент-Луиса» (4:6) в составе «Оттавы» вышли сразу четыре российских игрока. Помимо начинавших сезон в основе Артема Анисимова и Никиты Зайцева форму «сенаторов» надели вызванный из запаса Виталий Абрамов и выменянный из «Рейнджерс» Владислав Наместников. Никогда ранее за клуб из столицы Канады не играло более трех наших хоккеистов. Причем с момента совместного выхода на площадку во встрече с «Бостоном» Игоря Кравчука, Вячеслава Буцаева и Петра Счастливого прошло почти 20 лет. Любопытно, что все четыре россиянина набрали по одному очку. Однако и это не помогло их клубу избежать третьего поражения подряд. (Кирилл Бурдаков)
Матчи, в которых за «Оттаву» играло более двух россиян
|
Дата
|
Матч
|
Россияне (гол+пас)
|
14.03.1999
|
Сан-Хосе (г) — 2:3
|
Яшин (1+0), В.Буцаев (0+1), Кравчук (0+0)
|
16.03.1999
|
Лос-Анджелес (г) — 0:4
|
В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0), Яшин (0+0)
|
29.01.2000
|
Баффало (г) — 0:1
|
В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0), Счастливый (0+0)
|
29.01.2000
|
Баффало (г) — 0:1
|
В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0), Счастливый (0+0)
|
30.01.2000
|
Рейнджерс (д) — 3:2
|
Счастливый (0+1), В.Буцаев (0+0), Кравчук (0+0)
|
02.02.2000
|
Бостон (д) — 4:4
|
Кравчук (0+1), В.Буцаев (0+0), Счастливый (0+0)
|
11.10.2019
|
Сент-Луис (д) — 4:6
|
Абрамов (1+0), Анисимов (1+0), Зайцев (0+1), Наместников (0+1)