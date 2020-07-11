За новое трудовое соглашение проголосовали 79 процентов ассоциации игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) проголосовали за ратификацию протокола «Возврат в игру» и коллективного трудового соглашения. По информации TSN, 502 члена NHLPA поддержали инциативу, 135 — нет.

Таким обазом, почти 79 процентов одобрили новое трудовое соглашение на 6 лет и план возобновления сезона в НХЛ.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный ранее на этой неделе, нуждался в 51-процентном одобрении членами NHLPA в дополнение к ратификации со стороны владельцев. Если бы игроки не ратифицировали Меморандум о взаимопонимании, это означало бы, что, скорее всего, не будет никакого завершения сезона-2019/20 в НХЛ.