«За 30 лет в Америке «похоронили» очень много русских хоккеистов». Фетисов рассказал о загубленных талантах

Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» отметил, что за последние 30 лет очень много игроков не смогли реализовать свой потенциал, уехав слишком рано в НХЛ.

— Как вам Проворов и Сергачев? У них есть потенциал стать топ-защитниками в НХЛ?

— Не слежу слишком пристально для того, чтобы давать какую-то оценку. Но НХЛ отличается от КХЛ тем, что у ребят есть шанс при высокой конкуренции состояться. Это то самое место, где хоккеист, особенно молодой, может проявить все, что в нем заложено. Шансы и поддержку там им предоставят. Ребята должны понимать, что непросто быть одним из лучших. Желаю им удачи.

Да, оба рано уехали за океан и сумели пробиться. Но когда ребенка увозят в другую цивилизацию — не так просто проявить себя, тем более в НХЛ. За эти 25-30 лет там похоронили очень много парней, которых увезли, не дав им состояться в наших школах. Если бы они доросли здесь до конца — было бы все уже по-другому. Сотни молодых ребят остались за океаном, потому что им просто некуда возвращаться. Но они так и не сумели состояться. Здесь они могли бы превратиться в хороших игроков. Именно эта прерванная цепочка не дает развиваться нашему хоккею. (Алена Гребенькова)

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