«Юта» вызвала в главную команду Бута, Симашев отправлен в АХЛ

«Юта» объявила о вызове российского форварда Даниила Бута из фарм-клуба «Тусон».

В АХЛ отправился 20-летний защитник Дмитрий Симашев. В этом сезоне россиянин провел за «Юту» 24 матча и отметился одной голевой передачей.

Оба игрока являются воспитанниками «Локомотива». Симашев на драфте НХЛ 2023 года был выбран «Аризоной» в первом раунде под общим 6-м номером, в Бут — этой же командой под 12-м номером. В мае 2025-го они подписали трехлетние контракты новичков с «Ютой».

20-летний Бут впервые получил вызов в состав основной команды «Маммот». «Юта» проведет ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря против «Анахайма».