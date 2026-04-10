«Юта» впервые сыграет в плей-офф НХЛ

«Юта» по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» гарантировала себе участие в плей-офф.

В пятницу, 10 апреля, «Юта» на своем льду обыграла «Предаторз» со счетом 4:1. Команда располагается на четвертом месте в Центральном дивизионе с 90 очками после 78 игр и уже не опустится ниже зоны в плей-офф.

«Юта» проводит второй сезон в НХЛ. По итогам регулярного чемпионата-2024/25 «Маммот» стали шестыми в Центральном дивизионе.

За «Юту» выступают российские защитники Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев, а также нападающий Даниил Бут.

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