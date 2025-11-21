«Юта» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» обыграл «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Вегас» забили Джек Айкел (дважды), Бен Хаттон и Брэден Боумэн, а «Юту» — Нэйт Шмидт.

«Юта» (23 очка после 21 игры) идет на 10-м месте в Западной конференции, «Вегас» (26 очков после 20 матчей) занимает 4-е место.