«Юта» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ
«Вегас» обыграл «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Вегас» забили Джек Айкел (дважды), Бен Хаттон и Брэден Боумэн, а «Юту» — Нэйт Шмидт.
«Юта» (23 очка после 21 игры) идет на 10-м месте в Западной конференции, «Вегас» (26 очков после 20 матчей) занимает 4-е место.
Новости