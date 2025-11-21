Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:55

«Юта» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Вегас» обыграл «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Вегас» забили Джек Айкел (дважды), Бен Хаттон и Брэден Боумэн, а «Юту» — Нэйт Шмидт.

«Юта» (23 очка после 21 игры) идет на 10-м месте в Западной конференции, «Вегас» (26 очков после 20 матчей) занимает 4-е место.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Юта Маммот
Читайте также
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лучшие снайперы НХЛ на 21 ноября: Маккиннон оторвался от Драйзайтля, Хорвата и Гики

НХЛ, расписание и результаты 22 ноября: «Питтсбург» — «Миннесота», «Виннипег» — «Каролина» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 19 10 9 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 21 12 9 25
2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
3 Оттава 20 10 10 24
4 Бостон 22 12 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 20 10 10 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Сиэтл 20 10 10 25
4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс 6 : 3
21.11 05:00 Юта – Вегас 1 : 4
21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4 : 3 Б
21.11 06:00 Анахайм – Оттава 2 : 3
21.11 06:00 Ванкувер – Даллас 2 : 4
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости