«Юта» — «Вегас»: видеообзор матча

«Вегас» на выезде победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

После этого матча «Вегас» с 24 очками занимает третье место в Западной конференции, «Юта» с 17 очками — на 11-й строчке.