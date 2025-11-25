Покер Кули принес «Юте» победу над «Вегасом», Барбашев забил один гол

«Юта» дома одержала победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Покер у хозяев оформил Логан Кули. Также 21-летний американец отметился голевой передачей. Еще одну шайбу забросил Дилан Гюнтер. Защитник Нейт Шмидт сделал две результативные передачи.

Единственный гол гостей на счету Ивана Барбашева. В активе россиянина теперь 19 (8+11) очков в текущем сезоне.

«Юта» (27 очков) занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (27) идет седьмым на «Западе».