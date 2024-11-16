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Сегодня, 07:44

«Вегас» на выезде победил «Юту», Сергачев забросил шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» со счетом 4:2.

В составе «Голден Найтс» отличились 3 (2+1) очка набрал Уильям Карлссон, дубль у Томаша Гертла. В составе «Юты» голы на счету Логана Кули и Михаила Сергачева.

После этого матча «Вегас» с 24 очками занимает третье место в Западной конференции, «Юта» с 17 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Вегас» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Кули — 3 (Маччелли, Гюнтер), 11:16 — 1:0. Сергачев — 4 (бол., Келлер, Керфут), 26:59 — 2:0. Гертл — 6 (бол., Руа, Айкел), 33:37 — 2:1. Гертл — 7 (бол., Карлссон, Айкел), 48:23 — 2:2. Карлссон — 3 (Корчак, Швиндт), 58:42 — 2:3. Карлссон — 4 (п.в.), 59:31 — 2:4.

Вратари: Веймелка (58:52 — 59:31) — Хилл.

Штраф: 11 — 23.

Броски: 34 (16+10+8) — 29 (9+9+11).

Наши: Сергачев (24.25/2/0) — Барбашев (15.18/1/0), Дорофеев (14.51/1/-1).

16 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Юта
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
2 Вашингтон 16 11 5 23
3 Каролина 15 11 4 22
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 19 6 13 15
8 Коламбус 16 6 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 15 7 8 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
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3 Калгари 18 9 9 21
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