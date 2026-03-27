«Юта» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» проиграла «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

У гостей шайбы забросили Александр Овечкин (хет-трик), Иван Мирошниченко (дубль), Энтони Бовилье и Расмус Сандин. У хозяев отличились Дилан Гюнтер (дважды), Логан Кули и Маккензи Уигар.

«Юта» (80 очков после 73 встреч) располагается на шестом месте в Западной конференции. «Вашингтон» (81 очко после 73 игр) идет на 12-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Юта» 29 марта сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом». «Вашингтон» в тот же день встретится на выезде с «Вегасом».

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